US-Präsident Trump hat unter dem Slogan "America first" zum Beispiel versprochen, wieder mehr Industriejobs zu schaffen - gerade im "Rust Belt" (Rostgürtel), jenem ehemals blühenden Industriegürtel mit Städten wie Detroit, der heute in großen Teilen brachliegt. Es droht eine Politik des US-Protektionismus, einer wirtschaftlichen Abschottung mit möglichen höheren Einfuhrzöllen.

"Wenn Trump seine Wahlversprechen umsetzt und Handelsschranken gegen China errichtet, dann ist zu erwarten, dass Peking Gegenmaßnahmen trifft und möglicherweise eine Eskalationsspirale in Richtung Handelskrieg in Gang gesetzt wird", sagt Björn Conrad vom Berliner China-Institut Merics.

"Die USA gefährden mit ihrer derzeitigen Politik die Dynamik des gesamten globalen Handels, daran kann auch Deutschland als Exportnation nicht interessiert sein." Deutschland brauche verlässliche Partner im Welthandel, und dabei gewinne China im Sinne einer "Allianz als Handelsstaaten" an Bedeutung.