Der Berliner Mieterverein hat das Bündnis zur Begrenzung von Mieten zwischen Senat und städtischen Wohnungsbaugesellschaften generell begrüßt, sieht aber auch noch viele Kritikpunkte. "Es wird die Mieten ein wenig dämpfen, aber es wird immer wieder Ausweichmöglichkeiten geben", sagte BMV-Geschäftsführer Reiner Wild im Inforadio.

Bezahlbare Wohnungen in Berlin sind rar, die Mietpreisbremse wirkt nicht. Also geht der Senat einen neuen Weg: Er hat mit den städtischen Wohnungsbauunternehmen ein Bündnis geschlossen, um die Mietpreise für die rund 300.000 städtischen Wohnungen zu begrenzen. Die Wohnungsbaugesellschaften verpflichten sich, dass die Mieten im Jahr maximal um zwei Prozent steigen.

Reiner Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, findet die Regelung prinzipiell sinnvoll, hat aber auch Kritikpunkte. Zum einen gilt die Regel zwar rückwirkend ab 01.Januar 2017, doch gerade in der Zeit zwischen der Wahl zum Abgeordnetenhaus im September 2016 und dem 31.12.2016 seien viele Mieten schnell noch erhöht worden. Wild wünscht sich, dass die Kappung auch schon auf diesen Zeitraum angewandt worden wäre.

Außerdem kritisiert Wild, dass der Senat die Verbände bei den gesprächen nicht beteiligt habe: "Wir bedauern außerordentlich und haben auch überhaupt gar kein Verständnis dafür, dass der Senat ein so wichtiges Bündnis nicht in dem durch Gesetz geschaffenen Beirat beraten lässt. Wozu sitzen diese Menschen in den Gremien, wenn bei einer so zentralen Maßnahme die entsprechenden Personen nicht angehört werden? Ich glaube, wir hätten ein noch wirkungsvolleres Instrument zur Mietendämpfung erhalten."