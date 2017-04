Was muss geschehen, damit endlich jemand dem Horror in Syrien ein Ende macht? Diese Frage drängt sich vielen auf, wenn sie die schrecklichen Bilder nach dem Giftgasangriff vom Dienstag sieht. Die Politologin Kristin Helberg hat lange in Damaskus gelebt. Sie sieht in den Angriffen auch eine Botschaft Assads: Er kann machen, was er möchte. Dem Westen wirft sie vor, untätig zu bleiben - aus Angst davor, das nach Assad der IS in Damaskus säße: Denn der bedrohe auch den Westen, Assad töte 'nur' Syrer, so die westliche Denkweise.

Zum Thema Syrien gibt es am Mittwoch Beratungen auf allen Ebenen: In Brüssel beraten derzeit Vertreter von 70 Staaten und Organisationen über neue Hilfszusagen für die Flüchtlinge des Syrien-Krieges. In New York kommt der UNO-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen und berät über eine Resolution, die den mutmaßlichen Giftgasangriff vom Dienstag in Syrien verurteilen soll, bei dem über 70 Menschen gestorben sind.

Letzteres hält Helberg für unwahrscheinlich: "Ich denke, Präsident Assad sendet eine Botschaft aus, dass er machen kann was er möchte. Dass er bereit ist, zu tun, was er möchte und dass im Endeffekt keiner ihn stoppen kann und stoppen wird. Dass dann am Ende auch dem Westen nichts anderes übrig bleibt, als mit ihm zusammen zu arbeiten."

Der gesunde Menschenverstand fragt sich bei solchen Bildern wir den aktuellen: Was muss noch alles passieren, bevor jemand dort das Morden stoppt? Das Hauptproblem ist, so Helberg, dass keiner wisse, was auf Assad folgt. Der Westen lasse sich von der Vorstellung stoppen, dass dann die Dschihadisten des IS in Damaskus säßen: "Weil der IS natürlich auch den Westen bedroht, während Assad eben nur Syrer tötet. Das ist höchst zynisch, aber aus westlicher Sicht nachvollziehbar."

Außerdem ginge es gar nicht darum, militärisch mehr zu tun. Es flögen ja bereits alle über Syrien – nur eben alle aus eigenem Interesse. Helberg sieht nur eine richtige Haltung: "Weniger Bomben – Schutz für Zivilisten! Das wäre das, was angesagt ist und nicht so tun, als würde man irgend eine Form von Terror bekämpfen - und damit in Wirklichkeit mehr Terror kreieren, weil sich die Menschen in ihrer Hoffnungslosigkeit nur weiter radikalisieren."