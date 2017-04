Mi 05.04.2017 | 07:25 | Interviews

- 'Kinder gehören in die Schule und nicht vor den Traualtar!'

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) bringt am Mittwoch einen Gesetzesentwurf zum Verbot von Kinderehen ins Bundeskabinett ein. Auf den hatte sich die große Koalition geeinigt. Noch vor der Sommerpause soll der Entwurf durch alle notwendigen Gremien gebracht werden. Im Inforadio verteidigte Maas seine Pläne: Das Gesetz orientiere sich am Wohl der Kinder. Zugleich verwies er darauf, dass mit dem Zuzug von Flüchtlingen auch die Zahl so genannter Kinder-Ehen in Deutschland deutlich gestiegen sei.

Rund 1500 sogenannte Kinderehen gibt es in Deutschland. In vielen Fällen ist davon auszugehen, dass es sich dabei auch um Zwangsehen handelt. Es sind in der Regel Flüchtlingskinder, die bereits verheiratet nach Deutschland kamen. Diese Ehen sollen künftig keine Gültigkeit mehr haben. Nach dem neuen Gesetz sollen Eheschließungen unter 18 Jahren verboten und bereits bestehende Ehen unter 16 Jahren für nichtig erklärt werden.