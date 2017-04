Mi 05.04.2017 | 07:25 | Interviews

- Fall Burak: Kein Phantombild, kein Motiv, keine Spur

Genau fünf Jahre ist es am heutigen Mittwoch her, dass Burak B. erschossen wurde - gegenüber dem Krankenhaus Neukölln. Der 22-Jährige war dort mit einer Gruppe von Freunden, die Attacke kam aus dem Nichts. Bis heute ist der Mord nicht aufgeklärt. Angehörige und Freunde gehen von einer rassistischen Tat aus. Der rbb-Journalist Philip Meinhold hat sich intensiv mit dem Fall beschäftigt und ist Autor des preisgekrönten Serial-Podcasts "Wer hat Burak erschossen?" Er sprach mit Leon Stebe darüber, warum sich die Aufklärung so schwierig gestaltet.