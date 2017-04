- Anschlag in St. Petersburg - die Spur führt nach Kirgistan

Der mutmaßliche Selbstmordattentäter von St. Petersburg ist nach Angaben von Kirgistans Sicherheitsbehörden ein Russe kirgisischer Herkunft. Der Mann sei 1995 in der Stadt Osch geboren, sagte ein Sprecher des Geheimdienstes GKNB am Dienstag. Bei dem Anschlag auf die U-Bahn in St. Petersburg kamen am Montag nach jüngsten Angaben vom Dienstag 14 Menschen ums Leben, fast 50 wurden verletzt.

Der Bombenanschlag in der U-Bahn der russischen Millionenmetropole St. Petersburg hat weltweit Entsetzen und Anteilnahme ausgelöst. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verurteilte am Montagabend (Ortszeit) den "barbarischen und feigen Terroranschlag". UN-Generalsekretär Antonio Guterres drückte den betroffenen Familien sein tiefes Mitgefühl aus. "Die Verantwortlichen dieser schrecklichen Tat müssen zur Rechenschaft gezogen werden", teilte sein Sprecher mit.

Nach dem Anschlag in St. Petersburg ist das Brandenburger Tor in Berlin nicht in den russischen Nationalfarben angestrahlt worden. Zur Begründung sagte ein Senatssprecher, St. Petersburg sei keine Partnerstadt von Berlin. Davon solle nur in Ausnahmefällen abgewichen werden.



Nach Attentaten wie etwa in Paris, Brüssel, Istanbul und zuletzt London ist das Berliner Wahrzeichen in den Nationalfarben der jeweiligen Länder angestrahlt worden, um Solidarität und Mitgefühl zu bekunden.