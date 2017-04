Mit Volksbegehren und Volksentscheiden können Berliner Bürger direkt Gesetze oder Aufträge an den Senat auf den Weg bringen. Der Volksentscheid ist die dritte und letzte Stufe des Verfahrens. Er muss eigentlich innerhalb von vier Monaten nach Veröffentlichung des Ergebnisses des Volksbegehrens stattfinden - außer, das Abgeordnetenhaus nimmt dessen Inhalt unverändert an.

Die Frist kann der Senat auf bis zu acht Monate verlängern, wenn es möglich ist, den Volksentscheid mit einer Wahl auf einen Termin zu legen. Im Fall des Flughafens Tegel wird daher der 24. September, der Tag der Bundestagswahl, angestrebt.

Beim Volksentscheid können alle Berliner Wahlberechtigten mit Ja oder Nein den ursprünglich formulierten Gesetzentwurf oder die Aufforderung an den Senat annehmen oder ablehnen. Der Entwurf gilt als angenommen, wenn die Mehrheit der abgegebenen Stimmen dafür ist, mindestens jedoch ein Viertel der Wahlberechtigten.

Fünfmal war in Berlin bisher ein Volksbegehren, also die zweite Stufe des Verfahrens, erfolgreich:



2008 "Tempelhof bleibt Verkehrsflughafen",

2009 "Pro Reli",

2010 "Wasser",

2013 "Energie",

2014 "Tempelhofer Feld".



In zwei Fällen wurde auch die dritte Stufe, der Volksentscheid, bewältigt:

2011 zur Offenlegung der Wasser-Verträge und

2014 zur Nichtbebauung des Tempelhofer Feldes.