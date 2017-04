Di 04.04.2017 | 06:25 | Interviews

- Poschardt: 'Die Vorwürfe gegen Yücel sind absurd'

Rund sieben Wochen nach der Festnahme des deutsch-türkischen Journalisten Yücel erlaubt die Türkei am Dienstag erstmals deutschen Diplomaten Zutritt ins Gefängnis. Generalkonsul Birgelen will den Korrespondenten der Zeitung "Die Welt" besuchen. Deren Chefredakteur Poschardt betonte im Inforadio, der Besuch sei aus psychologischer Sicht sehr wichtig. Yücel gehe es den Umständen entsprechend gut. Er hoffe, dass sich die Gemüter in der türkischen Regierung nach dem Referendum am 16. April entspannen, so Poschardt weiter. Yücel müsse freigelassen werden. Der Vorwurf der Volksverhetzung und Terror-Propaganda sei absurd.

Yücel sitze in Einzelhaft, und er sei ein sehr kommunikativer Kollege, sagte Poschardt. Die Nachricht von dem bevorstehenden Besuch habe bei den Kollegen Freude ausgelöst:



"In der Redaktion herrscht Gelöstheit. Gleichzeitig springt es um in noch mehr Motivation, etwas für ihn zu tun. Er wünscht sich, dass wir ihm noch mehr Briefe und Karten schreiben, auch wenn er die nicht kriegt. Aber seine Anwälte halten ihn darüber auf dem Laufenden. Er hat dazu aufgerufen, dass wir türkische Digitalmedien abonnieren - wir erleben ihn also in bester Form, er verfolgt das Geschehen hier in Deutschland mit Spannung."



Poschardts äußerte grundsätzlich die Hoffnung, dass sich die Stimmung in der Türkei nach dem Referendum am 16.April entspanne, wovon auch Denis Yücel profitieren könne:



"Ich glaube, dass viel von der Rhetorik, die wir in den vergangenen Wochen hatten, auch dieser speziellen Wahlkampfsituation geschuldet war. (...) Ich hoffe natürlich sehr, dass nach dem Referendum der Wunsch auch in der Regierung, die von der AKP geführt ist, wieder stärker Einzug hält, dass es pragmatische und vernünftige Lösungen gibt. (...) Ich hoffe sehr, dass es ein schnelles, zügiges und faires rechtstaatliches Verfahren geben wird, weil dann ist ein-eindeutig, dass man Denis Yücel ganz schnell auf freien Fuß setzen muss."