In keiner anderen deutschen Großstadt ist die Zahl der Pendler so stark gestiegen wie in Berlin: Hunderttausende kommen mittlerweile jeden Tag aus dem Umland in die Stadt. Das sorgt für Staus, volle Bahnen und viel Stress für alle Beteiligten. Verkehrsexperte Tilmann Bracher vom Deutschen Institut für Urbanistik sieht das Fahrradkonzept der Stadt als wichtigen Teil der Lösung und sagt außerdem: Im Umland müssen Angebote geschaffen werden, die das Auto überflüssig machen.