Amri wird nach einem Fahndungshinweis in Friedrichshafen in einem Fernbus in Gewahrsam genommen. Er will in die Schweiz ausreisen und hat zwei gefälschte italienische Identitätskarten dabei. Ein Haftantrag zur Vorbereitung der Abschiebung wird bis zum 1. August befristet. Wegen fehlender Dokumente wird Amri allerdings entlassen.