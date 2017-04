Sa 01.04.2017 | 08:04 | Interviews

- Das Frühjahr kommt immer früher

Phänologie, das ist die Lehre von den Erscheinungen - zum Beispiel in der Natur. Seit den 1950er-Jahren sammelt der Deutsche Wetterdienst Naturerscheinigungen und hat dabei festgestellt: In den letzten 60 Jahren hat sich das Frühjahr um mindestens zwei Wochen nach vorne verlagert, der phänologische Winter aber beginnt immer noch zur gleichen Zeit. Liegt das am Klimawandel? "Eindeutig", sagt der Agrar-Meteorologe Falk Böttcher vom DWD in Leipzig. Die gesamte Vegetationsperiode habe sich um bis zu vier Wochen ausgebreitet.