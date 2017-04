"Weder die Politik noch die AfD sind für mich alternativlos" hatte AfD-Chefin Frauke Petry in einem Zeitungsinterview gesagt und damit heftige Spekulationen ausgelöst: Bereitet sie da etwa ihren Abgang vor? Der Politologe Hajo Funke glaubt nicht daran: "Das ist eher Taktik", sagt er im Gespräch mit Irina Grabowski. Petrys Aussage sei mitten im "zersetzenden Machtkampf an der AfD-Spitze" gefallen. Letztlich gehe es nur um Macht.

Der "Tagesspiegel" und anderen Medien interpretieren die Aussagen dahingehend, dass Petry einen Rückzug aus der AfD erwägt. Die AfD-Chefin wollte sich zunächst nicht dazu äußern. Aus der Partei hieß es, ihre Äußerung könne auch eine verschleierte Warnung an ihre Gegner in der AfD sein. "Ich glaube nicht, dass Frauke Petry jetzt die Flinte ins Korn wirft", sagte Dirk Driesang, Beisitzer im AfD-Bundesvorstand, der Deutschen Presse-Agentur. Petry sei aus seiner Sicht auch "sehr wichtig für den Erfolg der AfD".



Vielleicht habe die Parteichefin mit ihrer Äußerung andeuten wollen, dass es für sie auch eine Grenze gebe, sagte Driesang. Für eine AfD, die den Ideen des Thüringer AfD-Rechtsaußens Björn Höcke folge, stünden Petry, er selbst und auch einige andere AfD-Funktionäre nicht zur Verfügung.



Keine Anzeichzen von Amtsmüdigkeit

Petry hatte nach internen Diskussionen um die Spitzenkandidatur für den Bundestag in den vergangenen Wochen mehrfach betont, sie wolle mit einer geschlossenen Partei in den Wahlkampf ziehen. Anzeichen von Amtsmüdigkeit ließ die Vorsitzende der sächsischen AfD-Landtagsfraktion aber nicht erkennen.



Mit Blick auf Anfeindungen auch aus den eigenen Reihen sagte Petry dem "Tagesspiegel", man dürfe diese nicht persönlich nehmen, "sonst hält man es nicht lange aus". Allerdings müsse jeder Politiker zugeben, dass ihn die Auseinandersetzungen auch persönlich berührten. "Alles andere wäre gelogen." Petry ist mit dem Vorsitzenden der nordrhein-westfälischen AfD, Marcus Pretzell, verheiratet.



Gegen Anfeindungen aus der eigenen Partei

Bei einer Podiumsdiskussion mit Vertretern anderer Parteien am Mittwochabend in Berlin hatte Petry gesagt: "Wir müssen es wieder schaffen, als Menschen miteinander umzugehen." Sie kritisierte die Wortwahl ihres Parteikollegen Nicolaus Fest. Der ehemalige Journalist hatte die Menschen, die einst über die "Gastarbeiter"-Anwerbung nach Deutschland gekommen waren, in seinem Blog als "Gesindel" bezeichnet. (dpa)