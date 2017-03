Fr 31.03.2017 | 15:05 | Interviews

- 'Die Messe Berlin ist verpflichtet, das ICC instand zu halten'

Das Internationale Kongresszentrum am Berliner Funkturm muss dringend saniert werden. Heute hat sich am Sockel des Gebäudes eine Platte gelöst. Eine Spur der Stadtautobahn, die dort direkt angrenzt, musste gesperrt werden, es gab lange Staus. Derzeit sind im ICC Flüchtlinge untergebracht, was danach kommt noch offen. Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf fordert schon lange, das Haus wieder fit zu machen. Dietmar Ringel spricht darüber mit Carsten Engelmann (CDU), Sozialstadtrat und Vize-Bezirksbürgermeister.