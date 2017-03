Fr 31.03.2017 | 09:25 | Interviews

- Kujat: 'Türkei ist kein verlässlicher Verbündeter'

Der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr und NATO-Experte Harald Kujat hat der Türkei abgesprochen, ein verlässlicher Verbündeter zu sein. Im Inforadio sagte er: "Die Türkei stellt immer ihre nationalen Sicherheitsinteressen an die Spitze, vor denen des Bündnisses. Das gilt grundsätzlich und das hat natürlich auch auf viele Entwicklungen in der NATO nachteilige Folgen." Ein Ausschluss der Türkei aus der NATO sei dennoch nicht möglich - und es bestehe in der NATO auch kein Interesse daran. Dafür spiele die Türkei eine zu wichtige Rolle.