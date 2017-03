Fr 31.03.2017 | 09:05 | Interviews

- Bundesrat stimmt über erleichterte Videoüberwachung ab

Der Bundesrat stimmt am Freitag über eine Gesetzesänderung zur Videoüberwachung ab. Die soll eine Überwachung von Einkaufszentren, Sportplätzen und öffentlichem Nahverkehr künftig einfacher machen. Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) verteidigt das Gesetz gegen Kritik: Er und seine Kollegen versprechen sich von ihm ein höheres Maß an Sicherheit für die Bürger – und die habe in der Abwägung gegenüber dem Datenschutz Priorität.