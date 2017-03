Fr 31.03.2017 | 12:45 | Interviews

- Die Grünen - Lieblingsopfer von Hate Speech

Die Grünen sind mit einer Schlappe ins Superwahljahr 2017 gestartet. Nur 4 % am vergangenen Wochenende bei der Saarlandwahl, damit sind sie aus dem Landtag geflogen. Das hat die enorme Welle der Häme und des Hasses nur noch verstärkt, die ohnehin bereits seit Monaten durch die sozialen Medien zieht. Was macht gerade die Grünen so sehr zum Feindbild? Inforadio-Netzreporter Oliver Soos unternimmt einem Erklärungsversuch. Mehr zum Thema hören Sie diesen Samstag ab 10:20 Uhr in "Digitales Leben".