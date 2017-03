- Die Böhmermann-Affäre - zum Jahrestag einer Schmähkritik

Nach dem umstrittenen Satire-Gedicht von Moderator Böhmermann stimmt nun auch Dieter Hallervorden ein in die Kritik am türkischen Staatschef. In seinem Song "Erdogan, zeig mich an", bezeichnet er den Politiker auch als "Terroristen". Dem rbb sagte Hallervorden am Montag, er wolle nicht beleidigen - ihm gehe es um etwas Wichtigeres.