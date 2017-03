Do 30.03.2017 | 15:45 | Interviews

- Herthas Stadion soll im Olympiapark enstehen

Fußball-Bundesligist Hertha BSC möchte sein neues Stadion am liebsten im Berliner Olympiapark errichten, in direkter Nachbarschaft zum Olympiastadion. Das ist das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie, die am Donnerstag vorgestellt wurde. Auch Christoph Rasche, Professor für Sportökonomie an der Universität Potsdam, hält das Olympiagelände für einen guten Standort - gibt aber zu bedenken, dass eine neue Kokurrenzsituation entstehen würde zwischen dem neuen Hertha-Fußballstadion und dem alten Berliner Olympiastadion.

Die Macher der Studie hatten 50 mögliche Standorte im Großraum Berlin wurden für die Studie geprüft und nach Kriterien wie Fläche, Verkehrsanbindung, Nachbarschaft, Außenwirkung, Flächenverfügbarkeit, Konfliktpotenzial und Erschließung bewertet. Zwölf kamen in die engere Prüfung. Am besten schnitt der Olympiapark ab.

Einzige Alternative liegt in Brandenburg

Das neue Stadion will der Verein "zu 100 Prozent privat" finanzieren. Denkmalgeschützte Gebäude auf dem Olympiagelände sollen für den Neubau nicht weichen, sagte Hertha-Präsident Werner Gegenbauer bei der Vorstellung der Analyse. Zu den Kosten sagte er nichts. Der Hertha-Präsident rechnet mit einer reinen Bauzeit von 36 Monaten. Die einzige Alternative zum favorisierten Standort Olympiapark liegt der Studie im Brandenburg Park in Ludwigsfelde und damit außerhalb der Berliner Stadtgrenze. Sollte ein Neubau auf dem denkmalgeschützten Olympiagelände nicht genehmigt werden, will Gegenbauer sich der Idee von einem Stadion im Umland nicht verschließen. Ein Standort in der Hauptstadt wird von Hertha allerdings favorisiert. In Ludwigsfelde werde man allerdings nicht bauen, ohne vorher die Vereinsmitglieder zu befragen, so Gegenbauer

Land Berlin muss Stadionneubau zustimmen