Do 30.03.2017 | 12:25 | Interviews

- NATO-Russland-Rat: Annäherung unwahrscheinlich

Der Nato-Russland-Rat tagt am Donnerstag in Brüssel zum ersten Mal in diesem Jahr. Dabei soll es unter anderem um die Transparenz bei Militärmanövern und den Krieg in der Ost-Ukraine gehen. Ist eine Annäherung zwischen der NATO und Russland wieder möglich? Militärexperte Christian Mölling vom Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sieht dafür überhaupt keine Anzeichen. Allerdings sei es schon ein Erfolg, dass der Rat überhaupt wieder tagt.