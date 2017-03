- Brexit: 'Ein Austritt löst kein einziges Problem'

Dies ist ein historischer Moment, hat die britische Premierministerin Theresa May im Parlament in Westminister gesagt - und den Austrittsantrag ihrer Regierung gemeint, den sie in Brüssel hat übergeben lassen. Der Brexit rückt näher, die Scheidung ist beantragt - in zwei Jahren wird Großbritannien nicht mehr Mitglied der EU sein. Schade, meint Korrespondent Andreas Meyer-Feist in seinem Zwischenruf: Denn ohne Großbritannien wird die EU kleiner und schwächer sein - und in Brüssel wird es jetzt monatelang nur noch um die Brexit-Verhandlungen gehen statt um dringend notwendige Reformen.