- Brexit: Großbritannien geht den nächsten Schritt

In Spanien leben so viele Briten wie in keinem anderen europäischen Land außerhalb von Großbritannien. Was bedeutet der Brexit für sie? Viele britische Rentner sorgen sich jetzt zum Beispiel um ihre Gesundheitsversorgung. Unser Korrespondent in Spanien, Oliver Neuroth, war in einer Briten-Hochburg in Andalusien unterwegs und hat die Stimmung dort eingefangen.