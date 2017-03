Türkische Spionage in Deutschland

Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat sich am Dienstag klar geäußert: Spionageaktivitäten ausländischer Geheimdienste auf deutschem Boden sind strafbar und werden nicht geduldet. Konkret geht es um den Verdacht, dass der türkische Geheimdienst angebliche Anhänger der Gülen-Bewegung hier in Deutschland ausspioniert. Die Verfassungsschutz-Behörden prüfen das - und Jörg Kürschner aus dem Hauptstadtstudio meint in seinem Zwischenruf: Herr Erdogan, es reicht!