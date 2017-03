Mi 29.03.2017 | 09:05 | Interviews

- Martin Roth: Mein persönlicher Brexit

Martin Roth war von 2011 bis 2016 Direktor des Victoria and Albert Museum in London. Im September 2016 beendete er diese Arbeit und begründete die Entscheidung mit dem Brexit-Votum, das er als persönliche Niederlage empfindet. Martin Roth lebt jetzt in Berlin und ist der designierte Präsident des Instituts für Auslandsbeziehungen. Irina Grabowski spricht mit ihm über den Brexit, aber auch den beunruhigenden Zustand Europas insgesamt.