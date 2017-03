Mi 29.03.2017 | 07:05 | Interviews

- May macht Ernst - Was bedeutet das für uns?

Am Mittwoch will Theresa May die Austrittserklärung ihres Landes aus der EU in Brüssel übergeben - der nächste Schritt in Richtung "Brexit" wird damit auf den Weg gebracht. Wie soll es nun weitergehen, zum Beispiel für Deutschland? Welche Auswirkungen werden sich zeigen? Darüber spricht Alexander Schmidt-Hirschfelder mit dem Staatssekretär im Finanzministerium, Jens Spahn (CDU).