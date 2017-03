- 'Nervöse Republik': ein Land unter Druck

"Nervöse Republik" ist am Mittwoch, den 19.04.2017, um 22:45 Uhr im Ersten zu sehen. Die Dokumentation wurde im Auftrag von NDR und RBB produziert.



Die Preview der Dokumentation findet am Mittwoch, den 29. März 2017, 19.00 Uhr im Babylon Kino statt. Im Anschluss an die Preview moderiert Anne Will eine Podiumsdiskussion mit:



Katarina Barley, SPD-Generalsekretärin

Klaus Brinkbäumer, Chefredakteur DER SPIEGEL

Stephan Lamby, Autor

Frauke Petry, AfD-Vorsitzende

Julian Reichelt, Vorsitzender der BILD-Chefredaktionen

Peter Tauber, CDU-Generalsekretär

Sahra Wagenknecht, DIE LINKE, Fraktionschefin