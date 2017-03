- Brexit - Austrittserklärung an Brüssel übergeben

Neun Monate nach dem Brexit-Referendum hat die britische Premierministerin Theresa May am Mittwoch offiziell die Scheidung von der EU eingereicht. Damit macht sie den Weg frei für die zweijährigen Verhandlungen mit Brüssel. Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union wird damit voraussichtlich im März 2019 enden. Wir sprechen darüber unter anderem mit Jens Spahn (CDU) und liefern Antworten auf die wichtigsten Fragen.