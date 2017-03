Di 28.03.2017 | 06:25 | Interviews

- Franziskus-Krankenhaus: Treten statt beten?

Das Franziskus-Krankenhaus in Berlin-Tiergarten ist ein katholisches Haus. Es steht, so ist es nachzulesen, in der Tradition "christlicher Nächstenliebe und gelebter Menschlichkeit" - und bezeichnet sich als attraktiven Arbeitgeber. Langjährigen Mitarbeitern stoßen solche Worte aber bitter auf. Denn sie wurden entlassen und teils durch Niedriglöhner ersetzt. Nach Recherchen von Inforadio und der rbb-Abendschau wurden auf diese Weise arbeitsvertragliche Richtlinien der Caritas umgangen.