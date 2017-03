- Türken zur Wahl

1,4 Millionen Türken in Deutschland dürfen am Verfassungs-Referendum von Staatschef Erdogan teilnehmen. Mitte April wird in der Türkei gewählt. Doch schon diesen Montag öffnen in den türkischen Konsulaten in Deutschland die Wahllokale - und damit auch in Berlin. rbb-Reporter haben deswegen mit einigen türkisch-stämmigen Berlinern gesprochen, wie sie zur Politik Erdogans stehen und wie sie die aktuellen Spannungen innerhalb der türkischen Community und zwischen Deutschland und der Türkei empfinden. Torsten Mandalka ist einer von ihnen und berichtet von intensiven Gesprächen.