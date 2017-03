- Schwierige Prognosen: Wie zuverlässig sind Wahlumfragen?

Nach der Wahl im Saarland geht es für die Wahlkämpfer Schlag auf Schlag: Bevor am 24. September der neue Bundestag bestimmt wird, wird am 7. Mai in Schleswig-Holstein und am 14. Mai in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt.

NORDRHEIN-WESTFALEN: Die größte Spannung im Superwahl 2017 verspricht NRW. Im bevölkerungsreichsten Bundesland steht der letzte große Stimmungstest vor der Bundestagswahl an - für die SPD eine Art Schicksalswahl. 2005 war die Niederlage der Sozialdemokraten in ihrem Stammland Auslöser für das Vorziehen der Bundestagswahl.

Zurzeit stehen die Zeichen auf Veränderung. In Umfragen haben seit langem weder Rot-Grün noch Schwarz-Gelb eine Mehrheit. Eine schwierige Ausgangslage sowohl für Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) als auch für ihren Herausforderer Armin Laschet (CDU). Kraft regiert seit 2010 - zunächst mit einer Minderheitsregierung, seit der vorgezogenen Neuwahl 2012 mit rot-grüner Mehrheit. Die einzige realistische Option, die derzeit rechnerisch möglich wäre, ist eine große Koalition.

SCHLESWIG-HOLSTEIN: SPD, Grüne und Südschleswigscher Wählerverband (SSW) wollen ihre Koalition fortsetzen. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Nach der jüngsten, Mitte März veröffentlichten Umfrage von Infratest dimap käme das Bündnis zurzeit auf 50 Prozent der Stimmen. Die SPD könnte mit 33 Prozent rechnen, die Grünen mit 14 und der von der Fünf-Prozent-Hürde befreite SSW mit 3 Prozent. Die CDU käme auf 27, die FDP auf 9 und die AfD auf 7 Prozent.

Im Vergleich zum Dezember legte die SPD seit der Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten in der Umfrage um 7 Prozentpunkte zu, während die CDU 7 verlor. Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) hat erklärt, notfalls auch eine Koalition mit der Linken nicht auszuschließen. Nach der jüngsten Umfrage würde die Linke den Wiedereinzug ins Parlament aber nicht schaffen. Die FDP mit Frontmann Wolfgang Kubicki hofft auf eine "Jamaika"-Koalition mit CDU und Grünen, sieht aber auch ein Ampel mit SPD und Grünen als Option. (dpa)