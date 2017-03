- Aufgeheizte Stimmung vor dem türkischen Konsulat

Rund 55,3 Millionen Wahlberechtigte in der Türkei sollen am 16. April in einem Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems in ihrem Land entscheiden. Hinzu kommen rund 2,97 Millionen registrierte wahlberechtigte Türken im Ausland. Die Auslandstürken machen damit rund fünf Prozent aller Stimmen aus - und könnten bei einem knappen Ergebnis das Zünglein an der Waage sein. Im Folgenden Angaben der türkischen Wahlkommission (Stand 17. März):

In Deutschland sind rund 1,43 Millionen wahlberechtigte Türken registriert - mehr als in jedem anderen Land außerhalb der Türkei. Es folgen Frankreich (326 000), die Niederlande (253 000), Belgien (138 000) und Österreich (109 000).

Weitere Länder mit einer hohen Zahl an Stimmberechtigten sind das nur von der Türkei anerkannte Nordzypern (105 000), die USA (100 000), Schweiz (95 000) und Großbritannien/Nordirland (93 000).

In Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, Dänemark und Frankreich können die Wahlberechtigten in ausgewiesenen diplomatischen Vertretungen von Montag an bis zum 9. April abstimmen - oder bis zum 16. April an bestimmten Grenzübergängen zur Türkei.

In Deutschland ist die Stimmabgabe in neun Generalkonsulaten möglich, außerdem in Wahllokalen in vier weiteren Städten. Wahlurnen gibt es in folgenden Generalkonsulaten: Stuttgart (mit 146 000 registrierten Wählern), Frankfurt/Main (143 000), Berlin (139 000), Düsseldorf (132 000), Köln-Hürth (130 000), Münster (105 000), Karlsruhe (91 000), Hamburg (84 000) und Mainz (57 000).

Weitere Wahllokale gibt es in Dortmund (beim zugehörigen Generalkonsulat in Essen sind 117 000 Wahlberechtigte registriert), sowie in München (115 000), Hannover (107 000) und Nürnberg (65 000).

Wahlberechtigte müssen nicht in dem Konsulat ihre Stimme abgeben, in dem sie sich registriert haben. Sie können auch in einem anderen Wahllokal im Ausland oder an Grenzübergängen wählen.

In anderen Staaten als den oben genannten beginnt die Abstimmung in den Auslandsvertretungen später, endet jedoch ebenfalls am 9. April. Grenzübergänge mit Wahlmöglichkeit sind unter anderem die Flughäfen Atatürk und Sabiha Gökcen in Istanbul, der Flughafen Esenboga in der Hauptstadt Ankara sowie mehrere Land- und Seeübergänge. (dpa)