Sa 25.03.2017 | 07:24 | Interviews

- Die EU in Feierlaune?

Vor 60 Jahren unterzeichneten sechs Nationen die Römischen Verträge - die Geburtsurkunde der Europäischen Union. Am Samstag jährt sich die Unterzeichnung zum 60. Mal. Zu diesem Anlass kommen die Staats- und Regierungschefs der EU in Rom zu einem Sondergipfeltreffen zusammen. Dabei soll eine gemeinsame Erklärung zur Zukunft der Europäischen Union verabschiedet werden. Wieviel Grund zum Feiern gibt es? Wir sprechen über dieses Thema mit dem ARD-Korrespondenten in Rom, Jan-Christoph Kitzler.