Gedenken an Germanwings-Opfer - "Wir werden sie in unseren Herzen lebendig halten"

Mit mehreren Veranstaltungen ist am Freitag der Opfer des Germanwings-Absturzes vor zwei Jahren gedacht worden. In der Kathedrale von Digne-les-Bains in Süd-Frankreich kamen etwa 500 Angehörige zu einem ökumenischen Gottesdienst zusammen, auch in Haltern wurde an die Opfer erinnert - 18 Angehörige des Gymnasiums saßen in der Todesmaschine. Der Vater des Copiloten äußerte unterdessen Zweifel an der Schuld seines Sohnes.

Zwei Jahre nach dem Germanwings-Absturz mit 150 Toten ist im westfälischen Haltern in einer bewegenden Feier der Opfer gedacht worden. Die gemeinsame Veranstaltung von Stadt, Kirchen und Joseph-König-Gymnasium fand unter freiem Himmel an der Gedenkstätte der Schule statt.

16 Schüler und zwei Lehrerinnen waren unter den Toten. Zur Zeit des Absturzes um 10.41 Uhr gab es fünf Schweigeminuten. In dieser Zeit läuteten die Totenglocken aller Kirchen der Stadt.

"Wir werden sie nicht vergesen"

"Wir haben sie nicht vergessen und wir werden sie nicht vergessen", sagte Schulleiter Ulrich Wessel. "Die Erinnerung hat einen festen Platz an unserer Schule." Bürgermeister Bodo Klimpel (CDU) sagte: "Wir werden sie in unseren Herzen lebendig halten." Die Schüler und Lehrerinnen der Schule waren auf dem Rückflug von einem Schüleraustausch in Spanien. Das Flugzeug war am 24. März 2015 um 10.41 Uhr an einem Berg in den südfranzösischen Alpen zerschellt. Nach Überzeugung der Ermittler hatte der Copilot Andreas Lubitz die Maschine absichtlich zum Absturz gebracht. Auch in den französischen Alpen wurde der Opfer gedacht: In der Kathedrale der Alpenstadt Digne-les-Bains kamen am Freitag rund 500 Angehörige zu einer ökumenischen Trauerzeremonie mit Schweigeminute zusammen.



Vater von Lubitz zweifelt an der Schuld seines Sohnes

Unterdessen nutzte der Vater des Copiloten, Günter Lubitz, den zweiten Jahrestag der Katastrophe zu einem umstrittenen Auftritt. Auf einer Pressekonferenz äußerte er in Berlin Zweifel am Ergebnis der Ermittlungen zu dem Absturz.

Günter Lubitz: Sind auf der Suche nach der Wahrheit

Sein Sohn habe zum Zeitpunkt des Absturzes nicht an einer Depression gelitten. Kein Arzt oder Therapeut habe damals Suizidgedanken bei seinem Sohn festgestellt.Lubitz rechtfertigte den Zeitpunkt seiner Pressekonferenz am zweiten Jahrestag des Absturzes. Ihm gehe es darum, Gehör zu bekommen. "Wie alle anderen Angehören sind auch wir auf der Suche der Wahrheit." Lubitz-Anwalt Andreas Behrbetonte: "Eine Fortsetzung der Ermittlungen ist aus unserer Sicht zwingend erforderlich."

Bundesregierung zweifelt nicht an Untersuchung

Die Bundesregierung wies die Zweifel an der offiziellen Absturzursache der Germanwings-Maschine vor zwei Jahren zurückgewiesen. "Es gibt für uns keinen Anlass, an der Art und den Ergebnissen der Unfalluntersuchungsbehörde zu zweifeln", sagte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums am Freitag in Berlin.