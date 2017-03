Fr 24.03.2017 | 06:25 | Interviews

- 60 Jahre Römische Verträge: Grund zum Feiern?

In der Geburtsstunde der Euroäischen Union ging es um Kohle und um Atomeneregie. Es war die Wirtschaft, die die erbitterten Weltkriegsfeinde Frankreich, Deutschland, Italien und die Beneluxländer zusammenführte - vor 60 Jahren unterzeichneten sie die Römischen Verträge. Hans-Gert Pöttering saß annähernd 35 Jahre lang im Europaparlament und war von 2007 bis 2009 dessen Präsident. Wir fragen ihn: Was gibt es inmitten in der existenziellen Krise der EU zu feiern?