- "Am Berg wechselt man die Pferde nicht"

Bundeskanzlerin Angela Merkel will trotz neuer Drohungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gegen Europa und Deutschland eine Verschärfung der Situation vermeiden. "Deutschland hat kein Interesse an einer Eskalation der Beziehungen zur Türkei", sagte Merkel dem Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB). Was die bevorstehende Saarlandwahl angeht, warnt die Bundeskanzlerin vor rot-rot-grünen Experimenten.



Es bleibe auch dabei, dass Menschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland genauso als Bürger aufgefasst würden, mit denen man gut zusammenleben wolle, betonte die Regierungschefin. Zugleich vertrete die Bundesregierung aber ihre Interessen und Werte und suche dazu weiter das Gespräch und auch die Auseinandersetzung mit der Türkei, machte die Kanzlerin deutlich.



Merkel begrüßte den angekündigten Verzicht auf Wahlkampfauftritte türkischer Regierungspolitiker in Deutschland. Dies werde "sicherlich eher zur Befriedung" der Situation beitragen. Die Ursachen könne sie nicht genau bewerten. Sie verwies auf eine Verbalnote des Auswärtigen Amts, wonach Veranstaltungen fünf Arbeitstage vorher angemeldet werden müssten - vom 27. März an könnten hier lebende Türken für das Referendum abstimmen. Insofern sei die Phase der Wahlkampfauftritte "vielleicht auch zu einem natürlichen Ende gekommen".

Merkel warnt vor Linksruck im Saarland