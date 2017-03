- Das Dilemma der Medien

Bei der Berichterstattung über Terroranschläge stecken die Medien "immer in einem Dilemma" - meint der Sicherheitsexperte Malte Roschinski. Einerseits bestehe die Pflicht, die Öffentlichkeit zu informieren, andererseits lebe der Terrorismus von der Verbreitung der Taten, erläuterte Roschinski im Inforadio. Wichtig sei, bei den Meldungen über Anschläge zu differenzieren - und die Taten auch als Zeichen der Schwäche des IS zu bewerten.

Einen Tag nach dem Anschlag im Londoner Regierungsviertel hat sich der Verdacht eines islamistischen Hintergrunds bestätigt. Premierministerin Theresa May sagte am Donnerstag, der Angreifer sei wegen "gewalttätigen Extremismus" im Visier des Geheimdienstes gewesen. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich zu dem Angriff mit vier Toten. Bei Razzien nahm die Polizei mehrere Verdächtige fest. Die Bundesregierung ging davon aus, dass auch eine Deutsche unter den Verletzten ist.



May sagte im Parlament, der Angreifer sei in Großbritannien geboren. Vor einigen Jahren sei er bei Ermittlungen des Inlandsgeheimdiensts MI5 zu "gewalttätigem Extremismus" im Visier gewesen. Am Mittwoch tötete er zwei Fußgänger und einen Polizisten, bevor er selbst erschossen wurde. "Wir haben keine Angst, und unsere Entschlossenheit wird angesichts des Terrorismus niemals wanken", sagte May nach einer Schweigeminute im Parlament.



IS übernimmt Verantwortung

Der IS übernahm laut seinem Sprachrohr Amaq die Verantwortung für die Tat: "Die Operation folgte dem Aufruf zu Angriffen auf die Länder der Koalition", schrieb Amaq unter Berufung auf eine "Sicherheits-Quelle". Scotland Yard hatte bereits kurz nach der Tat von einem "terroristischen" Angriff gesprochen und Ermittlungen zu einem möglichen islamistischen Hintergrund aufgenommen. (Quelle: dpa)