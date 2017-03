Do 23.03.2017 | 07:45 | Interviews

- Leipziger Buchmesse: Warum ist dieses Jahr Litauen das Gastland?

In Leipzig startet am Donnerstag die Buchmesse; vier Tage lang können Bücherwürmer sich durch Stapel neuer Titel wühlen. Das Angebot ist breit: So findet alljährlich das Lesefest "Leipzig liest" statt, das im Rahmen der Buchmesse Literatur an ungewöhnlichen Orten präsentiert. Jedes Jahr gibt es ein Gastland, dessen Literatur es zu entdecken gilt: in diesem Jahr ist es Litauen. Wieso fiel die Wahl auf dieses Land? Das fragen wir den Direktor der Leipziger Buchmesse Oliver Zille.