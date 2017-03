- Türkei stoppt Politiker-Auftritte

Die türkische Regierungspartei AKP will vorerst keine Wahlkampf-Auftritte türkischer Politiker in Deutschland mehr durchführen. Das sagte eine Sprecherin der deutschen Koordinationsstelle. Man wolle nicht, dass die Spannung in Deutschland weiter steige, erklärte der Generalsekretär des türkischen Lobby-Verbandes UETD, Bülent Bilgi, im Inforadio. Man sehe diesen Schritt als Entgegenkommen. Als Gegenleistung erwarte man, dass das "Türkei-Bashing" in Deutschland zumindest reduziert werde.