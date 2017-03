- Lutz soll neuer Bahn-Chef werden

Der designierte neue Bahn-Chef kommt aus den eigenen Reihen. Richard Lutz kennt den Konzern in- und auswendig. Er ist bereits seit 1994 im Unternehmen. Der 52-Jährige, seit 2010 Finanzvorstand, führt den Konzern nach dem Abgang von Rüdiger Grube (65) Ende Januar schon kommissarisch. Lutz soll bei der Aufsichtsratssitzung am 22. März zum neuen Vorstandschef des bundeseigenen Unternehmens ernannt werden. Mit seinem Aufstieg leitet die Bahn auch einen Generationswechsel an der Spitze ein.

Lutz wurde am 6. Mai 1964 in Landstuhl in der Pfalz geboren. Nach dem Abitur studierte er Betriebswirtschaftslehre an der Universität Saarbrücken. Von 1989 bis 1994 war er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Kaiserslautern tätig und promovierte dort 1998.

1994 kam Lutz zur Bahn und übernahm nach verschiedenen Stationen im Jahr 2003 den Bereich Konzerncontrolling, 2010 rückte er dann in den Vorstand auf. Seit August 2015 ist er außerdem zuständig für die internationalen Geschäftsfelder DB Arriva und DB Schenker Logistics sowie die Bereiche Beschaffung und IT.

Lutz galt als Vertrauter des früheren Bahn-Finanzvorstands Diethelm Sack, der viele Jahre ein Tandem mit dem langjährigen Bahn-Chef Hartmut Mehdorn bildete. Der frühere Aufsichtsratschef Werner Müller hatte Lutz bei seiner Ernennung zum Finanzchef als "einen exzellenten Fachmann" bezeichnet, der das Unternehmen und seine Menschen bestens kenne. Der gebürtige Pfälzer ist verheiratet und hat drei Kinder. (Quelle: dpa)