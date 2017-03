Di 21.03.2017 | 15:05 | Interviews

- AKP: Keine weiteren Wahlkampf-Auftritte

Die türkische Regierungspartei AKP will vorerst keine Wahlkampf-Auftritte türkischer Politiker in Deutschland mehr durchführen. Das sagte eine Sprecherin der deutschen Koordinationsstelle. Man wolle nicht, dass die Spannung in Deutschland weiter steige, erklärte der Generalsekretär des türkischen Lobby-Verbandes UETD, Bülent Bilgi, im Inforadio. Man sehe diesen Schritt als Entgegenkommen. Als Gegenleistung erwarte man, dass das "Türkei-Bashing" in Deutschland zumindest reduziert werde.

Ende des türkischen Wahlkampfs in Deutschland: Nach wochenlangem Streit verzichtet die Türkei bis zum Verfassungsreferendum am 16. April auf weitere Auftritte von Regierungspolitikern. Die Entscheidung sei in Ankara getroffen worden, sagte eine Sprecherin der in Köln ansässigen Koordinationsstelle der AKP im Ausland am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Bundesregierung hatte zuvor in einer diplomatischen Verbalnote an Ankara die Grenzen für Auftritte türkischer Politiker aufgezeigt.



Absagen in mehreren deutschen Städten

Das Verhältnis zwischen Berlin und Ankara ist seit Wochen belastet, nachdem in mehreren deutschen Städte Veranstaltungen türkischer Regierungsvertreter abgesagt worden waren. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Sonntag Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) persönlich vorgeworfen, sie greife zu "Nazi-Methoden" gegen die in Deutschland lebenden Türken. Am Montag hatte Merkel der Türkei indirekt mit Konsequenzen gedroht.



"Alle zukünftigen Veranstaltungen, die geplant waren, sind abgesagt", sagte die Sprecherin der Koordinationsstelle der türkischen Regierungspartei AKP in Köln. Weitere Auftritte türkischer Minister seien nicht geplant gewesen, aber Informationsveranstaltungen von AKP-Abgeordneten. Auch diese fänden nicht statt. Ein Auftritt Erdogans sei nicht geplant gewesen.



UETD: "Türkei-Bashing" muss aufhören