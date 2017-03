Di 21.03.2017 | 13:05 | Interviews

- Unicef beklagt 'Kindheit im Wartezustand'

Das Kinderhilfswerk Unicef fordert eine bessere und vor allem kindgerechte Unterbringung von Flüchtlingskindern. Die Kinder verbrächten oft viele Monate in Massenunterkünften, auf engstem Raum mit anderen und ohne Privatbereiche, beklagte Unicef-Geschäftsführer Christian Schneider. Im Inforadio sagte er, angesichts der hohen Zahl der Flüchtlinge sei eine Unterbringung in Massenunterkünften zunächst nicht zu umgehen. Sorge bereite jedoch, dass sich diese Notstruktur verfestige.

Viele Flüchtlingskinder leiden in Deutschland darunter, dass sie lange Zeit in Sammelunterkünften mit vielen fremden Menschen auf engem Raum zusammenleben müssen. Das geht aus der Studie "Kindheit im Wartezustand" des UN-Kinderhilfswerks Unicef hervor, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Darin heißt es: "Sie warten auf eine Entscheidung über die Asylanträge der Familie, auf den Arztbesuch, Zugang zu Schulen und Kitas und insbesondere auf eine dauerhafte, geeignete Bleibe." Dabei wünschten sich geflüchtete Familien "nichts sehnlicher, als anzukommen und neu zu beginnen", sagte Christian Schneider, Geschäftsführer von Unicef-Deutschland. Im Inforadio betonte er, angesichts der hohen Zahl der Flüchtlinge sei eine Unterbringung in Massenunterkünften zunächst gar nicht anders zu bewerkstelligen. Alle Beteiligten würden sich zudem große Mühe geben, um Angebote für die Flüchtlingskinder zu schafft. Sorge bereite jedoch, dass sich diese Notstruktur verfestige - dass die Kinder viel zu lange in diesen nicht kindgerechten Einrichtungen blieben.

Enge, Lärm, fehlende Privatsphäre

Die Autoren der Studie stellten bei der Befragung von Mitarbeitern von Flüchtlingseinrichtungen fest, dass mehr als jeder fünfte Minderjährige über sechs Monate in einer Erstaufnahmeeinrichtung wohnen musste. Die Aufenthaltsdauer in den Gemeinschaftsunterkünften gab ein Drittel der Mitarbeiter mit ein bis drei Jahren an. Kinder, Jugendliche und Eltern beklagen vor allem die Enge, den Lärm, die fehlende Privatsphäre und die schlechten hygienischen Zustände in den Sammelunterkünften. Mindeststandards nicht eingehalten Die vereinbarten Mindeststandards würden teilweise nicht eingehalten, so die Studie. Stress bereiteten Kindern vor allem nicht abschließbare Zimmer oder Sanitäranlagen, die nicht nach Geschlechtern getrennten seien. Rund 22 Prozent der Befragten gaben an, dass Kinder in ihrer Einrichtung schon Zeuge von Gewalt geworden seien; zehn Prozent, dass die Minderjährigen selbst Opfer von Gewalt wurden. Die Dunkelziffer dürfte laut Bericht deutlich höher liegen.

350.000 Kinder und Jugendliche kamen nach Deutschland

Dass die Familien oft sehr lange in Gemeinschaftsunterkünften ausharren müssen, hat auch damit zu tun, dass viele Deutsche nicht an Flüchtlinge vermieten wollen. "Die Privaten sind dann eher zurückhaltend bei der Vermietung", hatte Uwe Lübking vom Deutschen Städte- und Gemeindebund am Montag in einer Sitzung des Innenausschusses des Bundestages berichtet. In den vergangenen zwei Jahren waren etwa 350.000 Kinder und Jugendliche in Begleitung ihrer Eltern nach Deutschland gekommen, um hier Schutz vor Krieg und Gewalt oder eine bessere Zukunft zu suchen. Außerdem kümmern sich die Jugendämter aktuell um etwa 48.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.