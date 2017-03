Di 21.03.2017 | 07:05 | Interviews

- Volksbegehren Tegel: Wie weiter nach der Unterschriftensammlung?

Am Dienstag wird bekanntgegeben, wie viele Unterschriften für die Offenhaltung von Tegel gesammelt wurden. Das Quorum für eine Abstimmung liegt bei bei rund 174.000 gültigen Unterschriften, die Tegel-Unterstützen sagten am Montag, sie hätten bereits rund 200.000 Unterschriften gesammelt. Die Prüfung der Gültigkeit wird voraussichtlich zwei Wochen in Anspruch nehmen. Sind die Befürworter zufrieden? Das fragen wir Michael Kromarek, Vorsitzender des Vereins "Tegel bleibt offen".



Die Berliner können möglicherweise in einem Volksentscheid über die geplante Schließung des Flughafens Tegel abstimmen. Die von der FDP unterstützte Initiative «Berlin braucht Tegel» hat nach eigenen Angaben vom Montag bis zum Wochenende 198 000 Unterschriften dafür gesammelt, den Flughafen parallel zum neuen Hauptstadtflughafen offen zu halten. Damit ist ein Erfolg des Volksbegehrens denkbar. Dafür sind 174 000 gültige Unterschriften nötig. Landeswahlleiterin Petra Michaelis-Merzbach will am Dienstagvormittag bekannt geben, wie viele Menschen das Volksbegehren unterstützt haben. Die Zahl der gültigen Unterschriften folgt zwei Wochen später.

Man müsse davon ausgehen, dass von den abgegebenen Stimmen 10 bis 15 Prozent ungültig seien, sagte der Berliner FDP-Generalsekretär Sebastian Czaja. «Ich bin zuversichtlich, dass am Ende 174 000 gültige Stimmen zusammenkommen», betonte er wenige Stunden vor Abgabe der letzten Unterschriftenlisten am Montagabend. Auch in den Bürgerämtern konnten die Berliner abstimmen. Nimmt das Abgeordnetenhaus ein Volksbegehren nicht an, kommt es innerhalb von vier Monaten zu einem Volksentscheid, der abläuft wie eine Wahl. Dass das Abgeordnetenhaus ablehnt, ist wahrscheinlich, denn die rot-rot-grüne Koalition will Tegel vom Netz nehmen. Dort sollen ein Forschungs- und Industriepark sowie Wohnungen entstehen. Die Initiative fordert einen Volksentscheid am Tag der Bundestagswahl am 24. September.

Tegel trägt mit 21,3 Millionen Fluggästen 2016 Hauptlast des Berliner Luftverkehrs