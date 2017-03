Di 21.03.2017 | 06:05 | Interviews

- Wie lief die TV-Debatte der Präsidentschaftskandidaten in Frankreich?

Die fünf führenden französischen Präsidentschaftskandidaten haben sich am Montagabend erstmals einen direkten Schlagabtausch vor laufenden Kameras geliefert. Was hat die TV-Debatte gebracht. Und wer von den in den Umfragen führenden Kandidaten hat sich besser geschlagen - der Sozialliberale Emmanuel Macron oder die Populistin Marine Le Pen?