Mo 20.03.2017 | 12:45 | Interviews

- Piloten in prekären Beschäftigungsverhältnissen

Auf den Flughäfen Tegel und Schönefeld streikt das Bodenpersonal auch an diesem Montag nicht. Ein Vermittlungsgespräch zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaft ist in Gang. Das Bodenpersonal ist aber nicht die einzige Berufsgruppe, die mit Niedriglöhnen im Fluggewerbe zu kämpfen hat - betroffen sind auch Piloten, wie die am Montag laufende ARD-Reportage „Profit. Auf Kosten aller?“ berichtet. Wie die Löhne der Piloten gedrückt werden - darüber berichtet der Journalist Andreas Braun, Mitautor des Films.