- Wahlauftakt in Deutschland: Beginnt die Union nun zu zittern?

Rund 800.000 Menschen im Saarland sind am 26. März zur Wahl eines neuen Landtags aufgerufen. Es wird spannend: Lange galt eine Neuauflage der großen

Koalition mit der SPD als Juniorpartner als wahrscheinlich. Möglich erscheinen nun aber auch eine rot-rot-grüne oder rot-rote Regierung. Mit dem Aufwind, den die SPD laut Umfragen durch Kanzlerkandidat Martin Schulz bekommt, ist ein Bündnis ohne die CDU im Saarland

realistischer geworden.



Die Saarland-Wahl wird trotz der geringen Zahl von Wahlberechtigten auch in Berlin aufmerksam registriert. Schließlich ist sie der erste politische Stimmungstest des Jahres.



Dieses setzt sich am 7. und 14. Mai mit den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen fort und findet seinen Höhepunkt dann in der Bundestagswahl am 24. September. Erstmals wird sich an der Saar zeigen, ob sich der Höhenflug der SPD seit der Nominierung von Schulz nur in Meinungsumfragen oder aber auch an der Wahlurne niederschlägt