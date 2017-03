Mo 20.03.2017 | 07:45 | Interviews

- Weltglückstag: Warum sind Menschen anderswo glücklicher?

Am Montag ist der Weltglückstag der Vereinten Nationen. Den "International Day of Happiness" gibt es seit 2013 immer am 20. März. Aber was macht glücklich - und warum nimmt Deutschland in puncto Glüklichkeit unter den reichen Ländern nur einen mittleren Platz ein? Das fragen wir Karlheinz Ruckriegel, Professor für Volkswirtschaft, Schwerpunkt Glücksforschung an der Technischen Hochschule Nürnberg.



Was ist Glück? RSS-Feed Montag, 20. März 2017 Traute Krämer, 77, Ex-Lichterfelderin, lebt heute in Hamburg Glück ist für sie, wenn sie Freundlichkeit geben kann.

Montag, 20. März 2017 Viktoria, 22 (r) mit ihren Freundinen Saskia (l) und Wiebke (m) Sie ist am glücklichsten, wenn sie tanzt.

Montag, 20. März 2017 Saskia, 24 aus Mitte, Azubi für Grafik-Design Glück ist für sie der Sonnenstrahl am Morgen.

Montag, 20. März 2017 Wiebke, 21 (m) aus Prenzlauer Berg Glück ist für sie das Familienleben.



Montag, 20. März 2017 Franziska 25 und Christopher 24 aus Leipzig Glück ist für sie die Liebe zueinander.



Montag, 20. März 2017 Oskar Krüger, 20, Student Glück ist für ihn, wenn er mit sich im Reinen ist.

Montag, 20. März 2017 Ramona Porsche, 21, Psychologie-Studentin Glück ist für sie, endlich mal frei zu haben.



Montag, 20. März 2017 Michael 32, Lehrer Mit Freunden gemeinsam Musik zu machen, macht ihn glücklich.



Montag, 20. März 2017 Ida, 21, Studentin Glück ist für sie, ihre kleine Schwester groß werden zu sehen.



Montag, 20. März 2017 Die Hochzeit vor 50 Jahren Glück ist für sie das gemeinsame Leben.