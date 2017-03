Je näher die Abstimmung über das türkische Verfassungsreferendum rückt, umso aggressiver werden die Hasstiraden von Präsident Erdogan gegenüber den Niederlanden und Deutschland. Seine markigen Sprüche werden hier zu Lande teils mit Entsetzen zur Kenntnis genommen. Çiğdem Akyol wurde 1978 Herne als Kind türkischer Gastarbeiter geboren und wuchs zweisprachig auf. Die Journalistin und Autorin hat eine Biografie über Erdogan geschrieben. Alexander Schmidt-Hirschfelder spricht mit ihr darüber, was Erdogans Sprache ihrer Meinung nach über den Machtmenschen Erdogan aussagt.

Jeden Tag gebe es eine neue Provokation, beklagte Innenminister Thomas de Maiziere am Freitag. Ziel sei, die Türkei in eine Opferrolle zu bringen. "Es soll ein Reiz-Reaktions-Schema ausgelöst werden, so dass wir ständig über diese Provokationen reden."

Im Streit um die abgesagten Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland hat nun auch die türkische Presse ihren Ton verschärft. So druckte die regierungsnahe Zeitung "Günes" am Freitag auf ihrer Titelseite eine Fotomontage, die Angela Merkel in einer SS-Uniform abbildet, mit Oberlippenbärtchen, Hakenkreuzbinde am Arm und daneben die Schlagzeile "Frau Hitler".

Türkische Politiker werfen Deutschland und anderen europäischen Ländern Nazi-Methoden vor, weil mehrere Wahlkampfauftritte türkischer Politiker aus verschiedenen Gründen abgesagt wurden.

Die Bundesregierung wollte das Titelbild nicht kommentieren. Der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter sagte dazu am Freitag lediglich, man beteilige sich nicht an einem Wettlauf der Provokationen.