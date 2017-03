29 ambulante Pflegedienste gibt es in Potsdam. Marén Dorow hat sie alle angerufen und immer das gleiche gehört: "Wir nehmen keine neuen Patienten mehr auf. Wir haben nicht genug Kapazitäten." Eine Antwort, die Marén Dorow verzweifeln lässt. Ihr Vater leidet seit eineinhalb Jahren an Schizophrenie. Solange er täglich Psychopharmaka nimmt, kommt er zuhause klar. Weil er das aufgrund seiner Krankheit aber nicht zuverlässig macht, wurde verordnet, dass ein ambulanter Dienst die Medikamenteneinnahme kontrolliert. Nur: Marén Dorow findet keinen.

Sie selbst kann nicht täglich da sein - der Weg ist zu weit, sie arbeitet Vollzeit, hat drei Kinder. In ihrer Not sucht Marén Dorow Hilfe beim Potsdamer Pflegestützpunkt, bei Manuela Brockmeier, doch die Beraterin muss passen: Jeden Tag melden sich alte Menschen, chronisch Kranke und ihre Angehörigen, die vergeblich einen Pflegedienst suchen.

Potsdam hat jetzt Pflegekassen und ambulante Dienste an einen Tisch geholt - bislang noch ohne konkretes Ergebnis. Die Stadt allein könnte nur an kleinen Stellschrauben drehen: günstigen Wohnraum für Pflegekräfte anbieten und die Parkmöglichkeiten für ambulante Dienste verbessern. Die großen Stellschrauben - bessere Bezahlung der Pflegekräfte, Nachwuchssicherung - liegen in anderen Händen, so Kitzmann.