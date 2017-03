Bei ihrem Antrittsbesuch in Washington 2006 appellierte Merkel an den Republikaner Bush, das auch für Folter berüchtigte US-Gefangenenlager Guantánamo auf Kuba zu schließen. Beim G8-Gipfel im Sommer 2006 in St. Petersburg massierte Bush im Vorbeigehen der sitzenden Merkel geradezu übergriffig die Schultern, Merkel wehrte erschrocken ab.

In den gemeinsamen zweieinhalb Jahren ihrer Regentschaften trafen sie sich elf Mal, davon einmal auf seiner Ranch im texanischen Crawford, einmal in Merkels Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern.

Das deutsch-amerikanische Verhältnis galt insgesamt als freundlich und als Verbesserung im Vergleich zu den Zeiten von Bush und Merkels Vorgänger Gerhard Schröder (SPD). Dieser hatte sich massiv gegen den von den USA angestrengten Irak-Krieg gestellt. Freundschaft wird Merkel und Bush aber nicht nachgesagt, eher gegenseitige Akzeptanz.