Fr 17.03.2017 | 09:05 | Interviews

- 'Die Lage ist sehr kritisch'

In Potsdam wird es immer schwieriger, Pflegekräfte für Bedürftige zu finden. Für die privaten Anbieter lohnt es sich offenbar nicht, dort tätig zu werden. Wo liegen die Gründe für diesen Notstand - und wie lässt er sich beheben? Die Löhne für Pflegekräfte seien in Potsdam bis zu 30 Prozent niedriger als in Berlin, sagt Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste. Die Gehälter müssten sich erhöhen, sonst werde es in Brandenburg "ein Desaster geben". Der gravierende Notstand könne in den nächsten Jahren sogar ganz Deutschland betreffen.