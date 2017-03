- Bundesrichter stoppt zweites Einreiseverbot

Auch im zweiten Anlauf gescheitert: US-Präsident Donald Trump hat sein Einreiseverbot gegen Bürger aus sechs muslimischen Staaten modifiziert und Derrick Watson, ein Bundesrichter aus Hawaii, hat es wieder kassiert - mit folgender Begründung: Es ist diskriminierend und der Bundesstaat Hawaii erleidet finanziellen Schaden, wenn Touristen oder Studenten die Einreise verweigert wird. Das Einreiseverbot ist damit automatisch für das ganze Land ausgesetzt. Der Präsident ist sauer und will notfalls bis vor den Obersten Gerichtshof ziehen. Ralph Freund, Vizepräsident der Republicans Overseas, spricht mit Sabine Dahl über die folgenden Schritte.



Verfügung gegen Trumps Erlass: Bundesrichter stoppen neues Einreiseverbot

Der am 6. März unterzeichnete Beschluss des Präsidenten hätte um Mitternacht (US-Ostküstenzeit) am Donnerstag in Kraft treten sollen. Die erste Version des Dekrets war bereits von einem Gericht in Seattle (Bundesstaat Washington) gestoppt worden.